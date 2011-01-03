Мужчина погиб под колесами вагона метро в Москве
10:30, 03 января 2011Разное
1550 0
Движение остановилось на 12 минут
Мужчина погиб, упав на рельсы кольцевой линии московского метро, сообщил РИА Новостиисточник в правоохранительных органах российской столицы.
"Инцидент произошел около 9.30 на станции Комсомольская-кольцевая столичной подземки. Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом и погиб от полученных травм", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что движение поездов из-за происшествия задерживалось на 12 минут, а "в настоящее время оно полностью восстановлено".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter