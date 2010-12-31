Путин предложил губернатору встретить Новый год в деревне без света

Премьер-министр России Владимир Путин предложил губернатору Московской области Борису Громову встретить Новый год с жителями Подмосковья, которые остались без электричества. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое же предложение глава правительства сделал руководителю Межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК) Николаю Швецу и министру энергетики Сергею Шматко.

По данным Путина, после "ледяного дождя" без света по-прежнему остаются четыре тысячи жителей 35 населенных пунктов Московской области. "Я предлагаю, вы поезжайте, и вместе с ними встречайте Новый год. Втроем поезжайте, распределитесь", - заявил премьер.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Громова, губернатор поедет в один из районов на западе Подмосковья. "В новогоднюю ночь он посетит две деревни, остающиеся без электричества, и встретит Новый год вместе с их жителями", - сказал пресс-секретарь.