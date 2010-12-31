Чешские города отказываются от фейерверков

Чешские города отказываются от новогодних фейерверков и салютов, так местные власти решили сэкономить бюджетные деньги, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на чешские СМИ.

31 декабря не будет традиционного новогоднего салюта в Праге, в уникальном городе-памятнике Чешский Крумлов, в Карловых Варах, а также в городе Аш.

Мэр Праги отменил в этом году запланированный ранее салют, при этом магистрат столицы сэкономит 1,5 миллиона крон (порядка 79 тыс. долл.). В городе Аш на границе с Германией власти решили направить сэкономленные средства на уборку улиц от снега. Не будет новогоднего салюта и во всемирно известном курорте Карловы Вары. "Главная причина - также экономия бюджетных средств", - пояснил журналистам пресс-секретарь Карловых Вар Ян Копал. В Оломоуце за проведение салюта заплатят спонсоры.