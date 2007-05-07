В Киеве столкнулись три иномарки: есть жертвы

В Киеве на Столичном шоссе, в районе автомобильного рынка произошло столкновение трех легковых автомобилей "Nissan", "Skoda" и "Volkswagen".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и трое пострадали - с травмами разной степени тяжести они госпитализированы в городскую больницу.

Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия - водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 131 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибло 13 человек и 177 - травмированы.