Таможня передала Национальной библиотеке старинные нотные издания

Сотрудники Черниговской таможни передали Национальной библиотеке Украины им. В.И.Вернадского 25 старинных нотных изданий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе таможни, нотные издания начала XX века были задержаны таможенниками и пограничниками на украинско-белорусской границе в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в апреле 2010 года.

Гражданин Украины пытался вывезти нотные издания без соответствующих документов.

Почти все ноты, среди которых "Вальсы Р.Бергера", "F.Chopin. Pianoforte-werke. Walzer", "Nouve lle danse de Salon. Valse", "Souis XV", "К.Т. Брумлер. Этюды", "Ala Bascule. Valse", "Carl Faust. Theresen-walzer" и другие, вышли в свет в издательстве "Леон Идзиковский" – самой старой и мощной в Российской империи частной нотно-издательской фирме. Часть нотных изданий имеют штампы библиотеки Леона Идзиковского и автографы.

Сотрудники таможни возбудили в отношении гражданина административное дело, которое передали в суд. Новозаводской районный суд Чернигова принял решение о конфискации нотных изданий в пользу государства. После этого Межведомственный совет по вопросам вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей решил передать изъятые предметы в Национальную библиотеку имени Вернадского.