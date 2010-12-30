Королева Великобритании стала прабабушкой

У внука Елизаветы II Питера Филлипса и его жены Отам Келли родилась дочь, которая стала первой правнучкой британской королевы, сообщает Би-би-си.

Семья Филлипса живет в Гонконге, однако роды прошли в Королевской больнице графства Глостершир. Сообщается, что отец девочки присутствовал при родах.

Питер Филлипс - старший сын старшей дочери Елизаветы II, принцессы Анны. Согласно Акту о престолонаследии, новорожденная девочка стала 12-й в очереди претендентов на британский престол.

В заявлении, распространенном Букингемским дворцом, говорится, что вся королевская семья чрезвычайно обрадована появлением новой наследницы, которой еще предстоит выбрать имя.