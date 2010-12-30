Алкоголикам и трудоголикам будет сложно пережить Новый год

Людям, которые будут злоупотреблять алкогольными напитками во время новогодних каникул, будет сложнее других настроиться на рабочий лад после праздников, а трудоголики могут испытывать чувство тревоги во время длинных выходных дней, считают опрошенные РИА Новости психологи.

Врачи рассказали, как справиться с новогодней и постновогодней депрессией, прилагая к этому минимум усилий. Каникулы надо рассматривать как запланированный отпуск, считает руководитель отдела психиатрии чрезвычайных ситуаций государственного научного центра (ГНЦ) социальной и судебной психиатрии имени Сербского Анна Портнова.

"Выход после отпуска на работу не является фактором, вызывающим депрессивные состояния. Большинство людей безболезненно возвращается на работу после отпуска", - сказала она.

Сложнее справиться с выходом на работу будет тем, кто в течение новогодних каникул будет злоупотреблять алкогольными напитками. Еще одной уязвимой категорией во время праздников могут стать трудоголики, у которых непосещение работы вызывает тревогу, мол, дела накапливаются и их нужно срочно решать.

"Трудоголикам важно объяснить, что даже во время отпуска они могут сделать много важных и полезных дел, переключившись на близких людей. Чаще всего семейная жизнь у трудоголиков нарушена, и во время новогодних каникул как раз представляется возможность пообщаться с семьей, уделить внимание детям", - отметила психотерапевт.