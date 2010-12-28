Колесников раскритиковал проект фан-лагеря в армейских палатках

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ раскритиковал предложенный секретарем Донецкого горсовета Николаем ЛЕВЧЕНКО проект фан-лагеря для размещения болельщиков, которые приедут в город на предстоящий финальный тур чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Донецке на заседании областного оргкомитета по Евро-2012, на котором присутствовал Б.КОЛЕСНИКОВ, секретарь горсовета Н.ЛЕВЧЕНКО подробно рассказал о размещении гостей чемпионата. Он сообщил о действующих, строящихся гостиницах, о студенческих общежитиях, санаториях, профилакториях, которые будут задействованы в размещении гостей Евро-2012 в Донецке и области.

Н.ЛЕВЧЕНКО отметил, что в настоящий момент в процессе разработки находится проект фан-лагеря и палаточного городка на 10 тыс. человек в виде летней армейской базы под открытым небом. Секретарь горсовета рассказал, что размещаться данный объект будет на территории въезда в город со стороны мариупольского и запорожского направлений и подчеркнул, что городская власть только предоставит землю, а все остальные расходы будут покрыты за счет спонсоров. Н.ЛЕВЧЕНКО не представил инвестора данного проекта, но дал ему слово для презентации.

По словам инвестора, для придания патриотического колорита, это должен был быть спорт-кемпинг в виде летней базы Вооруженных сил, где будет размещено около 200 армейских палаток на 50 человек каждая, армейские полевые кухни, где будет развернут армейский полевой госпиталь и штаб, а порядок на территории лагеря будут обеспечивать «определенное количество военнослужащих-контрактников».

«То есть, колорит создаст то, что утром будет подъем - как обычно в армии, по сигналу трубы, зарядка…» - отметил автор проекта.

Дальше он не смог продолжить, так как его речь была прервана Б.КОЛЕСНИКОВЫМ, который крайне возмутился предложенным вариантом размещения гостей чемпионата.

«Вы оставьте. Вы издеваетесь над здравым смыслом? Что это за фан-зоны для приема гостей? В чем ваша роль? Этого не будет точно, я могу сказать… Вам не надо больше ничем заниматься…. Это какие-то армейские городки. Это что? Иракская компания, или что? Или Иранская компания? Представляете, как это будет выглядеть? – сказал вице-премьер-министр. - ... Армейские палатки, которые под 40 лет лежат на складе, мы их сейчас растянем, вы вытащите полевую кухню, подъемы будем устраивать, отбои…».

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, «ЛЕВЧЕНКО, конечно, экстремальный человек», но таких любителей экстрима на самом деле и среди украинцев, и среди европейцев не так много.

Вице-премьер-министр допустил, что если инвестор намерен реализовать такой проект, то он должен продумать и воплотить эту идею на европейском, цивилизованном уровне с развитой инфраструктурой в палаточном городке, где обязательно должны быть душевые кабины, санузлы, обеспечено нормальное питание.

Он с иронией отметил, что полевая кухня - «это все интересно, но если придет настоящий прапорщик и старшина и сварят настоящую кашу, это будет последнее посещение (туристами) Украины, и главное, чтобы оно не закончилось летальным исходом».

«Поэтому, я тоже ценю юмор, но я бы попросил и область, и город реально смотреть на жизнь», - заключил Б.КОЛЕСНИКОВ, добавив, что бизнес должен спонсировать реальные и добротные проекты европейского уровня.