Столкнулись две маршрутки: четверо пострадавших

В Харькове на ул. Чебышева столкнулись два маршрутных автобуса.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ ГУ МВД Украины в Харьковской области, водитель автобуса «БАЗ-2215 ЗНГ» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «РУТА 22 СПГ».

В результате ДТП водитель автобуса «БАЗ» и три пассажирки автобуса «РУТА» получили телесные повреждения, их доставили в больницу. После предоставления медицинской помощи пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

По данным ГАИ, автобус БАЗ маршрута «ст. Основа – ст.м. Барабашова» находился не на маршруте, пассажиров в салоне не было. Водитель автобуса «РУТА» выполнял поездку по маршруту № 263 «602 микрорайон – ул. Клочковская».