«Эпицентр» обещает построить три спорткомплекса в областных центрах

Компания «Эпицентр К», развивающая одноименную национальную сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов, намерена в 2011 году начать строительство спортивных комплексов для детей и юношества в областных центрах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила учредитель компании «Эпицентр К» Галина ГЕРЕГА.

По ее словам, в рамках реализации социальной программы по развитию спорта в Украине компания планирует строительство детско-юношеских спортивных школ в каждом регионе, где работают строительно-хозяйственные гипермаркеты «Эпицентр К».

Г.ГЕРЕГА напомнила, что в 2008 году компания открыла спортклуб «Эпицентр» в Городке Хмельницкой области.

«В Хмельницком функционирует база олимпийского резерва, которая, я думаю, в ближайшем будущем трансформируется в спортивный комплекс по подготовке олимпийского резерва. В наших планах – открытие современных, европейских спортивных комплексов международного уровня», - сказала она.

В частности, в 2011 году компания планирует открыть первый спорткомплекс в Коцюбинском Киевской области, для строительства которого уже выделено 10 га земли.

Планируется, что спорткомплекс в Киевской области, кроме залов для тренировок (тяжелая атлетика, борьба, бокс, пауэрлифтинг), будет включать общежитие на 100 мест, реабилитационный центр, пищевой блок, раздевалки, душевые, лабораторию.

Учредитель «Эпицентра К» не исключает, что компания в 2011 году также начнет строительство спорткомплекса в Хмельницком.

«Пока в планах построить три таких комплекса в Украине», - уточнила она.

В свою очередь основатель и глава правления компании «Эпицентр К» Александр ГЕРЕГА отметил, что компания будет нести все материальные расходы по обслуживанию построенных спорткомплексов самостоятельно.

А.ГЕРЕГА добавил, что компания, помимо строительства новых, также рассматривает возможность реконструировать существующие спорткомплексы.

Также на пресс-конференции компания вручила 17 специальных премий украинским спортсменам и тренерам. Только в 2010 году спортсмены спортклуба «Эпицентр К» завоевали 6 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей на чемпионатах Европы, мира и кубках мира в боксе, тяжелой атлетике, вольной борьбе и пауэрлифтинге.

«Мы поддерживаем олимпийские виды спорта – вольную борьбу, бокс и тяжелую атлетику, потому что это наиболее развитые виды спорта в нашей стране. Если наша страна имеет золотые медали в этих видах спорта, значит, они будут развиваться, потому что есть на кого равняться», - подчеркнул А.ГЕРЕГА.

В свою очередь заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Анатолий ДОМАШЕНКО вручил почетные знаки отличия учредителям компании «Эпицентр К» за активную общественную деятельность, а также коллективу спортклуба «Эпицентр К» - за содействие развитию спорта в Украине.

Справка УНИАН. Компания «Эпицентр К» - национальная сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов. Первый гипермаркет национальной сети «Эпицентр К» был открыт в 2003 году в Киеве. По состоянию на 24 декабря т.г. сеть включает 27 гипермаркетов в Киеве, Львове, Полтаве, Одессе, Черновцах, Харькове, Ивано-Франковске, Днепропетровске, Луганске, Хмельницком, Николаеве, Кривом Роге, Тернополе, Черкассах, Ужгороде, Ровно, Донецке, Запорожье, Луцке, Виннице.

Первый спортивный клуб «Эпицентр К» был создан 14 сентября 2008 года в Городке Хмельницкой области учредителями компании «Эпицентр К» Александром и Галиной Герегами. Сегодня в спортклубе бесплатно тренируются 250 детей школьного возраста.