По всему Крыму мобильные группы стерегут хвойные посадки

К Новому году крымские гослесхозы намерены реализовать 10 тысяч сосен.

По словам председателя Республиканского комитета АРК по лесному и охотничьему хозяйству Игоря КАЦАЯ, к Новому году гослесхозы Крыма намерены заготовить и реализовать 10 тысяч сосен, сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров АРК.

Как отметил И.КАЦАЙ, отпускная оптовая цена за одну сосну высотой до 1 метра составляет 28-40 гривен. Елка 1-2 метра будет отпускаться лесхозами по 38-70 грн., высотой 2-3 метра предприятия рескомлеса реализуют в пределах 80-145 грн.

Советом министров Крыма утвержден план мероприятий по усилению охраны хвойных насаждений на территории автономии в предновогодний период 2010 года. По всему Крыму созданы мобильные группы из сотрудников государственной лесной охраны, работников рескомитета по охране окружающей природной среды и сотрудников милиции, которые будут принимать участие в рейдах по охране хвойных насаждений.

"В целях детенизации рынка по продаже незаконно вырубленной сосны рескомитет Крыма по лесному хозяйству рекомендует покупателям приобретать только промаркированную в торец (в срез) специальным отпускным клеймом сосну. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", - подчеркнул И.КАЦАЙ.