Во Львовской области передали в концессию замок XVII века

24 декабря во Львовской облгосадминистрации состоялось подписание Акта приема-передачи объекта концессии – замка ХVІI в., памятника архитектуры и градостроения национального значения в селе Старое Село Пустомытовского района Львовской области концессионеру ООО «Крис». Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

От концессиедателя (облгосадминистрации) соглашение подписал заместитель председателя ОГА Владимир ГУБИЦКИЙ, а от концессионера – генеральный директор ООО «Крис» Михаил РЫБА.

Подписание акта состоялось при участии представителей управления охраны культурного наследия ОГА, председателя Пустомытовской райгосадминистрации и сельского председателя села Старое Село.

11 ноября председатель Львовской облгосадминистрации Василий ГОРБАЛЬ и генеральный директор ООО «Крис» М.РЫБА подписали соглашение о передаче в концессию сроком на 49 лет замка в с. Старое Село Пустомытовского района.

Львовская облгосадминистрация провела концессионный конкурс, победителем которого признано ООО «Крис». Общество предложило наилучшие условия осуществления концессионной деятельности в соответствии с условиями конкурса. В частности, концессионер обязался вывести объект из аварийного состояния, провести необходимые ремонтно-реставрационные работы и ввести его в эксплуатацию.

Неотъемлемой частью концессионного соглашения является разработанный ООО «Крис» календарный план работ на период 2010-2015 годов. Согласно этому документу, до 2012 года концессионер планирует вывести памятник из аварийного состояния, до 2013 – восстановить функционально одну из башен, а до конца 2015 года – ввести объект в эксплуатацию. После восстановления замок будет функционировать как центр отдыха и туризма.

Справка УНИАН. Замок в Старом Селе (XVII ст.) – памятник архитектуры национального значения. Он расположен в центре села, которое относится к древним поселениям. Замок использовался как оборонное сооружение, поэтому неоднократно подвергался разрушениям, но отстраивался и укреплялся.

Замок занимает территорию 1,1 га, окружен оградами и стенами высотой до 8 м. Раньше замок имел шесть башен, однако сейчас остались лишь три. Лучше всех сохранилась восточная башня с уцелевшими зубцами короны.

В настоящее время памятник находится в неудовлетворительном состоянии – необходимо провести срочные противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы.