Названы лучшие кулинарные фестивали 2010 года
Рейтинг УНИАН и «Тут и там»
Агентство УНИАН и туристический портал «Тут и там» подвели итоги рейтинга кулинарных фестивалей и праздников в Украине “ Ели-пили-2010”.
Как сообщил главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО, после старта проекта в начале декабря заявки на участие в рейтинге подали около 40 кулинарных фестивалей и праздников, которые проводились на территории Украины в 2010 году, – от сельских и районных до всеукраинских и международных. Все они предоставили информацию по стандартной анкете - сколько лет фестивалю или празднику, как много гостей и участников приняли участие в нем, география фестиваля, его рекорды (всего – 10 критериев). Соответственно, на базе этой информации претенденты на победу в рейтинге были представлены на сайте “Тут и там”.
Победители, как сообщил А.ХАРЧЕНКО, были определены по бальной системе – максимальный балл за каждый пункт анкеты составлял 10, соответственно максимальная сумма баллов могла составить 100.
Лучшими кулинарными фестивалями 2010 года в рамках рейтинга “Ели-пили-2010” стали:
1. Фестиваль любителей сала “ С любовью … к салу” (Луцк).
2. Фестиваль дерунов в Коростене (Житомирщина).
3. Сливовый фестиваль в селе Геча (Закарпатье).
Фестиваль “Берлибашский бануш” на Раховщине ( Закарпатье).
Свято національної страви “Борщ`їв” (Тернопольщина).
4. Свято шоколаду (Львов).
Фестиваль “Червене вино” (г. Мукачево, Закарпатье).
“Короп-фест» (Тернопольщина).
“Фестиваль борща” (Ирпень, Славянск и другие города Украины).
5. “Борщ-фест» в Чубинском (Киевщина).
Фестиваль “Смачный спас” (Ивано-Франковщина).
Фестиваль “Золотой гуляш” (Закарпатье).
6. Фестиваль голубцов (Закарпатье).
Фестиваль резников в селе Геча (Закарпатье).
7. BEREG FEST (г. Берегово, Закарпатье).
Свято “На каву до Львова” (Львов).
8. Свято пампуха (Львов).
9. Свято сыра и вина (Львов).
Фестиваль вина и меда (Ужгород).
10. Фестиваль вареников на “Буковеле” (Ивано-Франковщина).
А с 1 января 2011 года, сообщил главный редактор УНИАН, стартует новый проект – “Ели-пили-2011”.