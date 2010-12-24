Названы лучшие кулинарные фестивали 2010 года

Агентство УНИАН и туристический портал «Тут и там» подвели итоги рейтинга кулинарных фестивалей и праздников в Украине “ Ели-пили-2010”.

Как сообщил главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО, после старта проекта в начале декабря заявки на участие в рейтинге подали около 40 кулинарных фестивалей и праздников, которые проводились на территории Украины в 2010 году, – от сельских и районных до всеукраинских и международных. Все они предоставили информацию по стандартной анкете - сколько лет фестивалю или празднику, как много гостей и участников приняли участие в нем, география фестиваля, его рекорды (всего – 10 критериев). Соответственно, на базе этой информации претенденты на победу в рейтинге были представлены на сайте “Тут и там”.

Победители, как сообщил А.ХАРЧЕНКО, были определены по бальной системе – максимальный балл за каждый пункт анкеты составлял 10, соответственно максимальная сумма баллов могла составить 100.

Лучшими кулинарными фестивалями 2010 года в рамках рейтинга “Ели-пили-2010” стали:

1. Фестиваль любителей сала “ С любовью … к салу” (Луцк).

2. Фестиваль дерунов в Коростене (Житомирщина).

3. Сливовый фестиваль в селе Геча (Закарпатье).

Фестиваль “Берлибашский бануш” на Раховщине ( Закарпатье).

Свято національної страви “Борщ`їв” (Тернопольщина).

4. Свято шоколаду (Львов).

Фестиваль “Червене вино” (г. Мукачево, Закарпатье).

“Короп-фест» (Тернопольщина).

“Фестиваль борща” (Ирпень, Славянск и другие города Украины).

5. “Борщ-фест» в Чубинском (Киевщина).

Фестиваль “Смачный спас” (Ивано-Франковщина).

Фестиваль “Золотой гуляш” (Закарпатье).

6. Фестиваль голубцов (Закарпатье).

Фестиваль резников в селе Геча (Закарпатье).

7. BEREG FEST (г. Берегово, Закарпатье).

Свято “На каву до Львова” (Львов).

8. Свято пампуха (Львов).

9. Свято сыра и вина (Львов).

Фестиваль вина и меда (Ужгород).

10. Фестиваль вареников на “Буковеле” (Ивано-Франковщина).

А с 1 января 2011 года, сообщил главный редактор УНИАН, стартует новый проект – “Ели-пили-2011”.