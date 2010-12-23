Экологи: в Красном море уничтожают акул без разбора

Группа защитников окружающей среды в Египте заявила, что власти уничтожают в Красном море всех акул без разбора после недавних нападений на туристов, сообщает Би-би-си.

Египетские власти отрицают обвинения.

В ноябре от нападения акул пострадали несколько туристов, одна из акул нанесла смертельную рану туристке из Германии.