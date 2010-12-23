В румынском парламенте с балкона выбросился мужчина
17:19, 23 декабря 2010Разное
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Во время выступления премьера
В румынском парламенте с балкона зала заседаний выбросился мужчина в знак протеста против действий Кабинета министров.
Это произошло, когда с трибуны выступал премьер Румынии Эмиль БОК, сообщает румынское агентство AGERPRES.
40-летний мужчина является сотрудником телеканала TVR, передает «Украинская правда». Он был одет в футболку со словами «Вы убиваете будущее наших детей и продаете нас».
Мужчина получил серьезные травмы, он в сознании, но, по словам врачей, повреждения представляют угрозу для его жизни.
Из-за инцидента были приостановлены дебаты, во время которых парламент должен был выразить вотум недоверия премьеру. После инцидента дебаты продолжились, и вотум недоверия вынесен не был.
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