КРУ нашло в Киевском зоопарке 99 лишних животных

Контрольно-ревизионное управление в Киеве по результатам проверки в столичном зоопарке обнаружило нарушений финансовой дисциплины на сумму 328,2 млн. грн. за период из 1 июня 2009 по 1 октября 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в КРУ в Киеве.

По информации ведомства, в 2009 году комиссией зоопарка не проводилась ежегодная инвентаризация животных. Однако в процессе контрольного мероприятия инвентаризацию произвели с участием ревизоров и недосчитались 131 животного учетной стоимостью 2,25 тыс. грн. и нашли «лишних» 99 животных на сумму 16,9 тыс. грн. А рыбы с участка “Ихтиология” вообще не были закреплены за материально-ответственным лицом.

Из-за того, что некоторые животные учитывались в ненадлежащих субсчетах, это позволило продавать (передавать) животных без разрешения органа высшего уровня, отмечают в КРУ. Так, зоопарком было передано физическому лицу-предпринимателю для последующего перенаправления в Харьковскую областную ассоциацию благотворительных организаций БО “Детство” 12 макак резус на общую сумму 12 тыс. грн. Однако во время встречной сверки в этой организации макак не обнаружено, а деньги зоопарку так и не возвращены.

По данным КРУ, этот же предприниматель взял в зоопарке 50-процентный задаток в сумме 79,8 тыс. грн. за покупку шимпанзе. Однако животное во время карантина погибло, а в соответствии с договором (когда животное погибает во время карантина, а это первый месяц после поставки), предприниматель должен вернуть деньги. Животное во время карантина погибло, поэтому предприниматель должен был вернуть деньги. Однако деньги зоопарк так и не получил, другая половина суммы учитывалась как долг перед предпринимателем. Таким образом, зоопарку нанесен ущерб почти на 80 тыс. грн. Кроме того, как указывают в КРУ, “зоопарк потратил на лечение этого же шимпанзе уже после его смерти 1,85 тыс. грн.”.

По информации столичного КРУ, аналогичная ситуация произошла и с гиенами. Уже упомянутый выше предприниматель не вернул на счет зоопарка 50-процентную предоплату за 2 пятнистых гиен в сумме 36,4 тыс. грн., которые вообще не поступили в зоологический парк. Как объяснил предприниматель, эти животные погибли во время транспортировки, однако никаким актами эта ситуация не была подтверждена.

Что касается питания, то проверкой установлены значительные нарушения во время списания продуктов. В частности, в результате превышения рациона питания слона и жирафа без согласования с ветеринарным врачом и заместителем генерального директора зоопарка по зоочасти, излишне списано продуктов питания на 23,11 тыс. грн. Без подтверждающих первичных документов списано продуктов на 5,45 тыс. грн., а инвентаризацией на продуктовом складе установлены остатки продуктов на общую сумму 0,81 тыс. грн. и недостача в размере 2,34 тыс. грн.

В информации КРУ также говорится о значительных убытках зоопарка из-за отсутствия надлежащего учета за билетами и некачественной организации их реализации. В частности, на протяжении ревизионного периода установлено, что средства от продажи билетов за вход в зоопарк и за вход в Детский зоопарк, который находится на территории зоопарка, сдавались в кассу не каждый день. Кроме этого, бланки билетов для входа в зоопарк изготовлялись не в специализированных государственных типографиях, а у частных субъектов хозяйствования. Также не велась приходо-расходная книга по учету бланков строгой отчетности. Ревизоры обнаружили, что свыше 15 тыс. билетов было реализовано по 20 грн., хотя их полная стоимость достигала 25 грн. Таким образом, в кассу зоопарка не поступило 75,1 тыс. грн.

Кроме того, у главного бухгалтера работники КРУ недосчитались 100 билетов на 2,5 тыс. грн., а отсутствие надлежащей кассовой дисциплины позволяло неоднократно реализовывать билеты одной и той же серии.

Более того, ревизионное управление расчетно установило, что в кассу сектора “Детский зоопарк” не поступило от реализации билетов почти 5 тыс. грн. Кроме указанного, ревизией установлено, что с декабря 2009 г. проход на территорию зоопарка осуществлялся через турникеты, билеты для которых были приобретены лишь в марте 2010 года. Несмторя на это, ревизоры обнаружили, что с указанного времени по июль 2010 г. было реализовано 1 тыс. 658 билетов организациям на бесплатной основе без соответствующего разрешения руководства зоопарка. В результате отсутствия учетных документов невозможно высчитать сумму убытков.

В результате проверки выявлены неодиночные случаи необоснованного расходования зоопарком бюджетных средств во время оплаты коммунальных услуг, иногда и не своих.

В частности, зоопарк оплатил 34,59 тыс. грн. за коммунальные услуги по электроснабжению, которые употребили жители дома, расположенного на территории зоопарка. Несвоевременно были разграничены тарифы, установленные для населения и организаций, как следствие – разница в тарифах на газоснабжение на общую сумму 206,19 тыс. грн. погашалась за счет средств зоопарка, что привело к убыткам на указанную сумму.

На протяжении ревизионного периода зоопарк оплатил 21,84 тыс. грн. за потребленные посторонними организациями и рекреантами коммунальные услуги на сумму почти 48 тыс. грн.

Кроме того, зоопарк излишне оплатил 186,49 тыс. грн. за коммунальные услуги по снабжению холодной водой и водоотводу, поскольку ВАТ “АК “Киевводоканал” предъявлял счета по завышенным тарифам.

Среди выявленных нарушений финансовой дисциплины установлены факты лишнего или безосновательного расходования средств на оплату труда и отчисления в государственные целевые фонды. Так, за счет завышения норм суточных расходов во время командировок за границу и фактического времени пребывания за рубежом излишне потрачено 10,54 тыс. грн. Также в некоторых случаях стоимость авиабилетов, проездных документов, суточных расходов возмещалась лицам, которые не являются работниками зоопарка и, в то же время, оплачивалась стоимость багажа и транспортные расходы, не подтвержденные документально. Таким образом, излишне потрачено почти 17 тыс. грн. Кроме того, на протяжении ревизионного периода двум работникам, которые фактически не работали, выплачено 32,13 тыс. грн., и соответственно излишне перечислено взносов в государственные целевые фонды 11,84 тыс. грн.

Среди других нарушений, в частности, КРУ называет ненадлежащую организацию и проведение индексации стоимости активов, а также дооценку необоротных активов, которые используются зоопарком, что повлекло занижение стоимости земельного участка на общую сумму 325,5 млн. грн.

По результатам ревизии составлено 7 протоколов об административном правонарушении по статье 164-2 и 1 протокол об административном правонарушении по статье 164-12 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы ревизии направлены в Службу безопасности Украины в Киеве, копия акта ревизии направлена в Управление Государственной службы борьбы с экономической преступностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве.