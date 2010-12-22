Акула напала на женщину прямо на моих глазах

Только что вернулись с курорта в Шарм-ель-Шейхе. В этот раз наш многолетний опыт отдыха в Египте обогатился новыми неизгладимыми впечатлениями. Пришлось стать свидетелем нападения акулы на человека.

Спасатель закоченел от ужаса увиденного Случилось это в последний день осени около половины четвертого. В это тихое время люди в основном отдыхали на пляже в тени под зонтиками или в номерах. Из розслабленого состояния нас вывели свистки и крики охраны. Прямо напротив нас, метров за тридцать от берега, трое “свеженьких” россиян забавлялись в воде, взлезая на яркую доску для виндсерфинга. Они заплыли на кораллы, что категорически запрещено (входить в воду разрешено только с понтона).

Когда их прогнали на открытую воду и шум стих, послышались отчаянные крики одинокой пловчихи, которая находилась на глубине, дальше в море на расстоянии метров семидесяти от берега. На пляже засуетились, кто-то крикнул: «Женщина тонет». Ближе всех к женщине находились те трое на доске. Двое немедленно слезли в воду, а третий погреб спасать. Но за три метра до женщине, которая что-то кричала, закоченел, наверное, от ужаса увиденного. А на пляже уже прозвучало страшное слово shark – “акула”.

Вода возле понтона забурлила. Это всплыли трое итальянских дайверов в черных гидрокостюмах и в панике побежали на берег. Один из них видел трагедию из-под воды и описал ее как классическую атаку по спирали. Саму же акулу идентифицировал в двух словах – «как будто автобус».

В это время к месту трагедии подплыла моторка, двое египтян затащили окровавленную жертву в лодку и доставили на понтон. Там двое массажистов остановили кровотечение из откушенных конечностей, перетянувши их пляжными полотенцами, и отправили несчастную женщину в госпиталь в Каир. Там ее прооперировали и занесли инфекцию. Это была россиянка по фамилии Столярова и, как оказалось впоследствии, не первая жертва из серии. Но именно с этого момента информация пробилась через атмосферу умалчивания в эфир. Сначала в УНИАН, а затем повсюду.

Море немедленно закрыли. Начались показательные выловы акул, которые продолжаются и до сих пор. Свидетелей даже приглашали на “опознание” пойманных рыб. Через четыре дня все немножко успокоилось, прошла частичная ротация отдыхающих, и в 9 часов утра море открыли. Я побежал плавать в числе первых, хоть жена слезно просила: «Не спеши, пусть поплавают другие!?» За четыре дня покоя море изменилось неузнаваемо. Вода приобрела идеальную прозрачность, появилось огромное разнообразие рыб. Вообще Красное море считается одним из наилучших для сноркелинга – плавания с маской. Но наслаждаться долго не пришлось. Уже в обед всех повыганяли из воды и море закрыли. Не пускают купаться до сих пор.

За мысом, около трех километров от нас, акула смертельно травмировала немку.

Немка это вам не россияне. Это серьезно. И на весь мир.

История атак

Официально за десять лет зарегистрировано десять случаев нападения акул на туристов в Красном море (ISAF –International shark attack file). В действительности нападений намного больше, но их умалчивают по понятным причинам. Южные моря, а залив Акаба в Красном море не исключение, богаты на разных хищников. Недаром бухты с красивыми и романтичными названиями Блю или Коралл Бей именовались более реально – Акулий залив и Акулий проход. Последний разделяет курортный берег Синайского полуострова и длинный безлюдный остров Тиран и является естественным маршрутом для хищников, которые путешествуют из Индийского океана за кораблями.

Известно, что в 2003 году именно там акулы убили одного и покалечили другого дайвера. И это при всем тому, что в те годы контроль был драконовским. Пьянь, с порезами и травмами, а также женщины с месячными, в воду не допускались. Также категорически запрещалось кормить и приманивать рыбу. Также памятна ужасная авиакатастрофа в январе 2004 года. Тогда в воду близ аэропорта “Шарм” упал Боинг-737. Погибли полторы сотни французов, которых разбросало вместе с обломками по большой территории. На этот “праздник” собрались сотни акул.

Ехать в Египет все равно нужно

Так что делать? Не ехать в Египет? Ответ таков же, как в старом еврейском анекдоте: “Не знаю о шо вы говогите, но ехать тгеба”.

Нужно лишь четко понимать и знать некоторые факты и придерживаться элементарных правил поведения в воде:

А. Акула – это самый древний хищник и за миллионы лет почти не изменилась. Как была хозяйкой своей водной территории, так и осталась. Соответственно, охотится на все, что движется, и защищает свою территорию от агрессора.

Б. Человек эволюционирует и активно, особенно в последние годы, осваивает опасные воды южных морей. И если во времена Джека Лондона моряк в море купался лишь в пределах досягаемости спущенного в море паруса, то сейчас сфера интересов человека отдыхающего охватывает плавание, сноркелинг, дайвинг, серфинг и много другого в открытом море.

В. Некоторые правила безопасности при плавании в море:

1. Плавать только в маске и ластах. Это даст возможность визуально контролировать ситуацию. Ласты должны быть как можно длиннее. Акула подслеповата, и всегда пробует на вкус. Часто, куснув ласты, отходит. Сам видел как итальянцы несут ласты длиной по пояс.

2. Не плавать по одному.

3. Плавать только вдоль кораллового рифа. Всегда можно быстренько убежать на мель.

4. В любом случае не приманивать к себе рыбу. Пусть и совсем безопасную. То есть никакой пищи с собой.

5. Плавать только днем. Исключить утренние и вечерние часы.

6. Желательно плавать с акульей палкой или другим длинным предметом.

7. С травмами и кровотечениями лучше оставаться на пляже.

8. Не ходить в воде “в туалет” – запах мочи привлекает акулу так же, как и кровь.

9. При приближении акулы без паники, не делая слишком резких движений, плыть к понтону или другому безопасному месту, не выпуская акулу из поля зрения.

10. Немедленно реагировать на свистки и жесты охраны.

Это не весь список, но вполне достаточный для безопасного плавания (если пустят в море).

Желаю счастливого и безопасного отдыха в Египте.

Виктор Малей