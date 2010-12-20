ГАИ готовит изменения в Правила дорожного движения.

Об этом пишет газета «Сегодня».

Как сообщили изданию в Департаменте ГАИ МВД, изменения готовятся, но вступят в силу не ранее, чем через 3-4 месяца, поскольку для этого надо серьезно менять не только ПДД (делается постановлением Кабмина), но и Административный кодекс, на что имеет право только Верховная Рада.

«Мы не говорим о повышении штрафов за все нарушения, а только за самые опасные. Это пересечение ж/д переездов (штрафы могут поднять в 3-5 раз, до 1700-2000 грн., если водителем создана аварийная обстановка или есть материальный ущерб), управление авто в нетрезвом состоянии, превышение скорости (хотят ввести градацию: чем больше превысил – тем больше заплатил), – сказал руководитель пресс-службы ГАИ Евгений КРАВЕЦ. – Права как изымали, так и будем изымать только за нарушения, которые предусматривают эту процедуру, например, пьянство за рулем, проезд на красный свет. К концу декабря наработки появятся на сайте Департамента ГАИ для обсуждения, надеемся, что к апрелю документ попадет в Верховную Раду».

По информации газеты, основные изменения таковы:

1. Запрет ездить на резине, не соответствующей сезону. При температуре воздуха ниже +7 градусов необходимы шины из зимней, более мягкой резины, при более высокой температуре - шины из твердой летней резины. Зимой автомобиль на летней резине опасен: он плохо управляем, может уйти в занос, слететь с трассы, у него удлиняется тормозной путь. Летом зимняя резина также удлиняет тормозной путь. Инспектор получит право запретить водителю дальнейшее движение.

2. Введение езды с включенным ближним светом фар в зимнее время года круглые сутки (предлагается с октября по март) по городу и в любое время года за городом. Это повышает безопасность движения, так как позволяет другим водителям и пешеходам раньше увидеть автомобиль.

3. Введение корректного пользования аварийной сигнализацией. «Аварийку» можно включать только при неисправности авто или чтобы обозначить его месторасположение там, где разрешена остановка. Водитель должен при этом находиться рядом с машиной. Если, например, водитель остановился под запрещающим знаком, включил «аварийку», а сам пошел в магазин - штраф (435-510 грн.).

4. Запрет перевозить детей до 12 лет без спецкресла (сейчас школьников можно перевозить без него только на заднем сидении).

5. Увеличение максимальной скорости движения за городом до 110 км/ч на дорогах с разделительной полосой. Действующими правилами такая скорость фактически разрешена (за городом можно ехать 90 км/ч плюс превышение еще до 20 км/ч не наказывается).

6. При остановке автомобиля инспектором водитель обязан не выходить из него, а находиться за рулем, держа руки на руле. Так принято в Европе для обеспечения безопасности инспектора от неожиданного нападения со стороны водителя. Подойдя к машине, инспектор может предложить водителю выйти из авто и пройти в безопасное (для инспектора, чтобы его не сбили другие машины, ведь он стоит слева от автомобиля) место для разъяснения причин остановки.

7. Запрет групповых уличных гонок. Опасность таких гонок очевидна. Сейчас может быть только штраф за превышение скорости (255-680 грн.). Предлагается приравнять ответственность за участие в гонках к вождению авто в нетрезвом состоянии.