В Закарпатье спасатели отвели воду из всех подтопленных домов

По состоянию на сегодняшнее утро в 12 районах Закарпатской области, которые были подтоплены тало-дождевым паводком, ситуация стабильная и контролируется.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, коммунальными службами области и подразделениями МЧС отведена вода из всех жилых домов, подвалов, домохозяйств и приусадебных участков.

Остаются подтопленными 35 га сельскохозяйственных угодий и 99 колодцев.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 148 лиц и 22 единицы техники.