Картер пообещал США президента-гея
09:34, 18 декабря 2010Разное
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Уже недолго осталось
Президент-гомосексуалист появится в США уже «в скором будущем», считает бывший американский президент Джимми Картер.
«Может быть, это не касается следующих выборов, но шаг за шагом – в ближайшем будущем, люди понимают, что преодоление предрассудков против гомосексуализма – то же самое, что и преодоление расовых предрассудков», - приводит слова Картера Daily Mail.
Некоторые, правда, считают, что в США уже был президент нетрадиционной сексуальной ориентации, добавляет Газета.ру. По ряду свидетельств, таковым был Джеймс Бьюкенен – 17-й президент, правивший с 1857 по 1861 годы.
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