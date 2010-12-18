Картер пообещал США президента-гея

Президент-гомосексуалист появится в США уже «в скором будущем», считает бывший американский президент Джимми Картер.

«Может быть, это не касается следующих выборов, но шаг за шагом – в ближайшем будущем, люди понимают, что преодоление предрассудков против гомосексуализма – то же самое, что и преодоление расовых предрассудков», - приводит слова Картера Daily Mail.

Некоторые, правда, считают, что в США уже был президент нетрадиционной сексуальной ориентации, добавляет Газета.ру. По ряду свидетельств, таковым был Джеймс Бьюкенен – 17-й президент, правивший с 1857 по 1861 годы.