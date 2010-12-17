В 22 регионах Украины сократилось число штатных работников

В 22 регионах Украины число штатных работников сократилось, а в каждом регионе от 3% до 7,3% штатных работников пребывают в условиях вынужденной неполной занятости.

Такие цифры занятости населения, ссылаясь на данные Государственного комитета статистики, региональных управлений статистики и облгосадминистраций, приводит Comments.ua.

В целом по Украине разность трудоустроенных и выбывших работников в процентах к среднесписочному количеству штатников была отрицательной, составив 1,47%. В июле-сентябре только в двух регионах количество трудоустроенных граждан превышало количество уволенных - в Ривненской и (0,46%) и Кировоградской (0,28%) областях.

Кроме того, в каждом регионе от 3% до 7,3% штатных работников пребывают в условиях вынужденной неполной занятости. В течение года в Украине сокращается количество работников, находящихся в условиях вынужденной неполной занятости. Так, если в январе в целом по стране таких было 11,4% от среднеучетного количества штатных работников, то в апреле - 8,2%, июле - 5,8%, октябре - 4,5%.

По состоянию на октябрь наиболее неблагополучными были Запорожская (7,3%), Львовская и Ивано-Франковская (по 6,1%) области.

Лучше всего с июля по октябрь боролись со скрытой безработицей на Кировоградщине (сокращение на 3,5% и плюс 12 позиций в рейтинге), Закарпатье (3,3% - 13 позиций) и Ривненщине (3,2% - 16 позиций).