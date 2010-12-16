Может ли Киев зарабатывать на рекламе

Внешняя реклама в Киеве давно нуждается в наведении порядка. Такое впечатление, что кое-где билборды, ситилайты и прочие рекламные носители устанавливали хаотично и чуть ли не по собственному желанию. Более того, недавно выяснилось, что доход города от всей этой пестроты в некоторые месяцы вообще был равен… нулю

В октябре городская прокуратура столицы потребовала от коммунального предприятия (КП) «Киевреклама» в кратчайшие сроки погасить долги перед бюджетом (27 млн. грн) Но это были еще цветочки. В дальнейшем оказалось, что ситуация хуже, чем представлялась на первый взгляд. По данным проверки КРУ, были выявлены дополнительные недоперечисления миллионных сумм в городской бюджет в 2008–2010 годах. По факту растраты этих средств в конце октября возбудили уголовное дело, расследованием которого занялось столичное управление СБУ.

В долгах

Безусловно, на ситуацию повлиял финансовый кризис: рекламные бюджеты многих компаний были сильно урезаны. Кроме того, с начала 2009 года рынок потерял таких крупных рекламодателей, как табачная и алкогольная отрасли. В то же время еще в конце 2008-го Киевгорадминистрация на порядок повысила расценки на размещение «наружки» в столице. Вот и росли тогда долги операторов как на дрожжах.

Однако со временем рекламный рынок начал восстанавливаться. Да и киевские власти осенью 2009-го снизили расценки на размещение наружной рекламы почти на треть. Тем не менее долг перед столичным бюджетом продолжал увеличиваться. КРУ еще год назад предупреждало, что «Киевреклама» не использует возможности одностороннего расторжения договоров с операторами, да еще и заключает новые – с заведомо ненадежными партнерами, что лишь увеличивает задолженность.

Уже в нынешнем, 2010 году руководство «Киеврекламы» менялось несколько раз. В начале года это коммунальное предприятие возглавлял Алексей Курман. Затем в марте на его место пришла Елена Бакаева. А уже в сентябре ее сменил Сергей Горовой. Ему и пришлось разгребать завалы.

Авгиевы конюшни

На поверку оказалось, что реклама все же может приносить прибыль городу, как это, впрочем, и было до 2008-го. И если за все первое полугодие бюджет Киева получил от «Киеврекламы» лишь 1,1 млн. грн, то, начиная с сентября и до сегодняшнего дня, поступления составили уже 21,5 млн. грн. И до конца года в спецфонд горбюджета КП планирует перечислить еще порядка 7 млн. грн. Таким образом, выполняется не только план текущих поступлений, но и погашаются долги предыдущих лет.

Как могло получиться, что столь денежная сфера давала бюджету мизер, а на протяжении апреля-июня нынешнего года поступления вообще были равны нулю, сейчас выясняет следствие. Но даже простая оптимизация работы и реорганизация штатной структуры позволила существенно снизить затраты, утверждает нынешний директор КП Сергей Горовой. Успешные переговоры с арендодателем позволили только от снижения стоимости аренды помещения, в котором расположено КП, сэкономить почти 1,5 млн. грн. Было ликвидировано около 100 фиктивных служебных мест, что так же привело к значительной экономии средств, направленных на содержание предприятия. Пришлось повозиться и с некоторыми экс-руководителями «Киеврекламы», которые пытались применить чуть ли не рейдерские схемы, дабы вернуть себе «хлебное место».

К счастью, практически все эти проблемы удалось решить. И сейчас новое руководство вместе с участниками рекламного рынка решает тактические и намечает стратегические задачи, которые позволят не только упорядочить наружную рекламу в столице, но и обеспечить стабильные поступления в бюджет Киева.

Как рассказал «Профилю» директор «Киеврекламы» Сергей Горовой, главной задачей сегодня является максимальное упрощение довольно громоздкой системы получения разрешений и прочих документов на размещение наружной рекламы. Для этого уже создано «единое окно» для оформления бумаг, а также ведется работа по созданию call-центра – это позволит предоставлять квалифицированную помощь по вопросам документации на размещение рекламы, оперативно реагировать на замечания как операторов, так и жителей города. Также разрабатывается информационный интернет-сайт КП «Киевреклама», на котором будут размещены все формы документов, образцы договоров с размещением наружной рекламы, актуальные вопросы рекламного рынка города Киева.

На перспективу

При предыдущих руководителях «Киевреклама» тратила значительные средства на услуги юридических фирм, хотя видимого эффекта (в виде поступлений в бюджет) это не давало. Как оказалось, юридический отдел КП вполне способен справляться с поставленными задачами. Ведь рост поступлений был достигнут, в том числе и грамотной договорной деятельностью, а также эффективной претензионно-исковой работой по взысканию долгов с операторов рекламного рынка.

Также будет сделан упор на создание эффективного механизма контроля над размещением рекламных носителей, их соответствия разрешительным документам и градостроительным требованиям. В недалеком прошлом многие маленькие рекламные фирмы устанавливали (и достаточно хаотично) такие конструкции, на которые у них хватало денег. И мало кого интересовало, что они могли не вписываться в общий концепт оформления того или иного района. Или были выполнены с нарушениями и могут разрушиться, еще и причинив вред. Именно поэтому уже начато обследование всех внешних рекламных носителей на предмет их соответствия документам и нормативным требованиям. Делается это не для перекраивания рынка рекламы, а ради упорядочения работы этой сферы: ведь судя по финансовым проблемам, у прежних руководителей «Киеврекламы» был довольно специфический подход ко всем вопросам. Кстати, собственники конструкций-нарушителей, которые хотят работать в правовом поле, сразу же устраняют выявленные «огрехи». И, по словам заместителя директора «Киеврекламы» Сергея Овчарука, коммунальное предприятие идет навстречу рекламистам, максимально содействуя в оперативном решении таких вопросов.

Продолжается работа над Концепцией размещения рекламы в Киеве – она будет готова в начале будущего года. В основу этого документа заложен принцип, на деле пока так и не применяемый: координация мероприятий по упорядочению рекламной деятельности и внедрение системного подхода к формированию высококачественного внешнего оформления столицы. По словам г-на Овчарука, в концепции будут предусмотрены и унификация рекламных конструкций, и количественные ограничения рекламы. Ведь не секрет, что рынок внешней рекламы перенасыщен, из-за чего снижается доходность, падают расценки на ее размещение. Да и всем известно, что основной потребитель живет в спальных районах, а рекламироваться все хотят на Крещатике и других центральных магистралях. Значит, нужно предусмотреть и альтернативные места для уже имеющихся рекламных конструкций. Придется учитывать и строящиеся объекты инфраструктуры – стадион, новые дороги и развязки, вдоль которых также начнет появляться реклама. Во многом от того, как будут упорядочены рекламные носители, будет зависеть и восприятие украинской столицы многочисленными гостями, в том числе и приехавшими на Евро-2012. Для этого руководство «Киеврекламы» планирует ознакомиться с опытом и принципами работы аналогичных структур других европейских столиц.

Ну а в финансовых вопросах будет внедрен жесткий плановый подход: это позволит прогнозировать и рекламные поступления в бюджет, и размещение социальной рекламы – поскольку она размещается на безоплатной основе, ее объемы также следует регулировать.

К руководству столицей сегодня пришли новые люди, у которых, в отличие от их предшественников, есть принципиально новое видение развития города. Такие же изменения произошли и с руководством КП «Киевреклама». «Хлебные места» уже перестали кормить своих владельцев и начали наполнять городскую казну. Есть надежда, что к лучшему изменится и внешний облик Киева, ведь реклама – это не только двигатель торговли, но и своего рода зеркало, которое отражает состояние дел не только в городе, но и в стране.

Юрий Сколоздра, «Профиль»