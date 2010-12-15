Геи потребовали от главы ФИФА извинений

Представители сексуальных меньшинств потребовали от главы ФИФА Зеппа Блаттера покинуть свой пост или извиниться за шутку о том, что у футбольных фанатов нетрадиционной ориентации могут возникнуть трудности во время проведения чемпионата мира в Катаре, сообщает Би-би-си.

Гомосексуализм считается в Катаре преступлением и карается лишением свободы на срок до пяти лет.

На пресс-конференции, которая прошла в минувший понедельник, Зепп Блаттер пошутил, что гомосексуалистам придется воздержаться от секса во время проведения чемпионата.

Представители сексуальных меньшинств назвали заявление Блаттера абсолютно неприемлемым.