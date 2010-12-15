Геи потребовали от главы ФИФА извинений
01:15, 15 декабря 2010Разное
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Ключевые слова "секс" и "Катар"
Представители сексуальных меньшинств потребовали от главы ФИФА Зеппа Блаттера покинуть свой пост или извиниться за шутку о том, что у футбольных фанатов нетрадиционной ориентации могут возникнуть трудности во время проведения чемпионата мира в Катаре, сообщает Би-би-си.
Гомосексуализм считается в Катаре преступлением и карается лишением свободы на срок до пяти лет.
На пресс-конференции, которая прошла в минувший понедельник, Зепп Блаттер пошутил, что гомосексуалистам придется воздержаться от секса во время проведения чемпионата.
Представители сексуальных меньшинств назвали заявление Блаттера абсолютно неприемлемым.
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