Филарет написал Попову: одна конфессия «равнее и роднее» всех остальных?

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ направил председателю Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ письмо с просьбой разобраться в ситуации с отстранением священников Украинской православной церкви Киевской патриархата от проведения захоронений.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЦ КП.

В частности, указывается в сообщении, для отдельных представителей столичной власти одна конфессия является «равнее и роднее» всех остальных, и примером этого стали скандальные события об отстранения руководством Киевского спецкомбината ритуальных услуг духовенства Киевского патриархата от совершения похорон.

Так, по данным УПЦ КП, руководитель спецкомбината Алексей ГОРОВОЙ получил от управляющего делами УПЦ МП архиепископа МИТРОФАНА письмо, в котором выражается обеспокоенность тем, что на кладбищах Киева «появились лица, выдающие себя за священнослужителей Украинской православной церкви, и совершают отпевания и поминки». В письме перечислены эти «лица» и утверждается, что «все чины и таинства, совершенные ими, считаются недействительными».

Оказывается, подчеркнули в УПЦ КП, что список составлен из священников Киевского патриархата. “Понятно, что в Московском патриархате позицию о «недействительности» священнослужителей УПЦ КП исповедуют давно, поэтому само содержание письма не является странным... Более странным является другое – резолюция на письме руководителя управления ритуальных услуг г. Киева А.ГОРОВОГО: «К сведению и использованию в работе». С такой резолюцией копии письма были разосланы на места”, - утверждается в сообщении УПЦ КП.

При этом авторы сообщения отмечают, что “уже не первый год на столичных кладбищах сложилась не совсем нормальная ситуация об отношении к разным конфессиям. Свидетельством этого является тот факт, что на всех кладбищах, где еще не было храмов или молитвенных помещений УПЦ МП, за счет кладбищ были построены или оборудованы часовни и храмы этой конфессии. На Лукьяновском кладбище храм, который строился для общины Киевского патриархата, по воле руководства был передан Московскому патриархату”.

Но, добавили в УПЦ КП, “оказалось, что этого недостаточно, и «несознательные люди» все равно не хотят приглашать к захоронению своих близких исключительно «канонических батюшек». Поэтому по просьбе руководства УПЦ МП и появляется незаконное указание начальника управления ритуальной службы столицы господина ГОРОВОГО”.

Для реализации этого указания на практике “священникам Московского патриархата предоставлена возможность принимать заказ на захоронение как на спецкомбинате, так и непосредственно в моргах города. Выделено место для приема этими священниками граждан и на отдельных кладбищах”, говорится в сообщении УПЦ КП.

В то же время священники Киевского патриархата такой возможности лишены, чем нарушен как принцип равного отношения государства к конфессиям (а указанные учреждения являются государственными или коммунальными), так и права верующих, не принадлежащих к Московскому патриархату, отметили в УПЦ КП.

По поводу вышеизложенных нарушений представителями столичного руководства, определенного законами принципа равного отношения ко всем конфессиям, Патриарх Киевский ФИЛАРЕТ и направил А.ПОПОВУ письмо с просьбой разобраться в ситуации и прекратить нарушение.

“Надеемся, что председатель столичной власти более внимателен к выполнению законов, нежели кое-кто из его подчиненных”, - подчеркнули в УПЦ КП.