В Крыму перевернулась «Тойота»: двое людей погибли
11:58, 12 декабря 2010Разное
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Еще одна женщина - в больнице
В Сакском районе на западном побережье Крыма в результате ДТП два человека погибли, еще один получил травмы.
Водитель «Тойоты» не справился с управлением возле села Абрикосовка, машина выехала на обочину дороги и перевернулась, сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского управления МЧС.
В аварии погибли водитель и пассажир, проживавшие в Евпатории.
Женщина-пассажирка, также жительница Евпатории, доставлена в больницу.
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