В Крыму перевернулась «Тойота»: двое людей погибли

В Сакском районе на западном побережье Крыма в результате ДТП два человека погибли, еще один получил травмы.

Водитель «Тойоты» не справился с управлением возле села Абрикосовка, машина выехала на обочину дороги и перевернулась, сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского управления МЧС.

В аварии погибли водитель и пассажир, проживавшие в Евпатории.

Женщина-пассажирка, также жительница Евпатории, доставлена в больницу.