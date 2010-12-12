Предлагаем вообще отказаться от маршрутных такси

В Сумах перевозчики предложили городскому голове Геннадию МИНАЕВУ отказаться от использования «маршруток» при перевозке пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие пожелание содержится в письме, которое представители трех организаций сумских перевозчиков направили в Сумской горсовет.

В обращении к властям они изложили свое видение дальнейшего развития общественного транспорта в городе.

«Относительно формирования троллейбусной маршрутной сети мы полностью согласны с предложениями, которые предоставил Харьковский Национальный автомобильно-дорожный университет. Что касается такого вида перевозок, как маршрутное такси, мы предлагаем вообще от него отказаться и оставить только автобусы, которые работают в обычном режиме», - говорится в обращении.

По мнению перевозчиков, существующая маршрутная сеть для пассажирского транспорта, который работает в обычном режиме, «не отвечает потребностям города и не обеспечивает перевозки пассажиров». Поэтому авторы письма предлагают руководству Сум новую схему движения общественного транспорта.

«В связи с тем, что в течение последних 15 лет городская власть заказывала лишь транспорт, который работает в режиме маршрутного такси, улицы города стали перегружены микроавтобусами, что осложняет движение транспорта, но не решает в полной мере проблему перевозки пассажиров.

Нами предлагается уменьшить количество микроавтобусов и заменить их на автобусы средней вместимости», - написали перевозчики.

При этом они отметили, что «в период мирового кризиса и при отсутствии кредитования банками малого и среднего бизнеса, у предпринимателей нет возможности в то же время заменить свой подвижной состав». Поэтому перевозчики предлагают городской власти поэтапно уменьшить количество единиц транспорта в Сумах.

«На первом этапе, на протяжении года, количество автобусов уменьшается с 600 до 360-340, и в течение еще трех лет в городе исчезнут автобусы малой вместимости, а количество автобусов средней вместимости будет составлять 180 единиц, что полностью отвечает количеству транспорта, предложенным Харьковским НАДУ», - сказано в обращении.

Также перевозчики предлагают «немедленно» разработать схему движения по Сумах транзитного пассажирского транспорта и транспорта, который отправляется с автовокзала, убрать с улиц города «стихийные автовокзалы».

«Очень надеемся, что наши предложения будут учтены при формировании новой маршрутной сети города и стратегии развития пассажирского транспорта в Сумах», - подчеркнули авторы письма.