Мэр Донецка стал «Человеком года» в России, опередив Януковича

Донецкий городской голова Александр Лукьянченко 10 декабря в Москве получит национальную российскую премию "Человек года - 2010". Торжественная церемония награждения состоится в Храме Христа Спасителя. Об этом сообщает ТСН с ссылкой на сайт Донецкого горсовета.

Как отмечается, звание присуждено Лукьянченко Русским биографическим институтом за "большой вклад в развитие города Донецка, укрепление экономических и культурных связей России и Украины".

В письме-поздравлении председатель правления Землячества донбассовцев в Москве Николай Лунев отметил: "Мы, Ваши земляки, ежегодно бывая в столице шахтерского края, своими глазами видим, каким благоустроенным и красивым становится наш любимый город. В этом, несомненно, Ваша личная заслуга".

Национальная премия "Человек года" был учреждена в 1993 году Русским биографическим институтом. Задача института - исследование российского общества сквозь призму деятельности наиболее видных его представителей.

Премией, как сообщается, награждаются достойнейшие граждане Российской Федерации, а в отдельных номинациях - представители других стран.

Награжденным лицам вручаются Диплом лауреата и Серебряный крест, представляющий собой копию Георгиевского креста, в розетке которого расположен золотой двуглавый орел.

На сайте Русского биографического института в списке номинантов на премию "Человек года -2012" (категория "Международные отношения"), кроме мэра Донецка и двух политиков из Латвии и Армении, также значится "Янукович Виктор Федорович, Президент Украины. За укрепление экономических и культурных связей между Россией и Украиной". Окончательный список людей года, по сообщению сайта, будет напечатан в "Российской газете".