Президент поручил АМК разобраться со светлыми нефтепродуктами, но для этого есть прокуратура

Президент Виктор Янукович поручил Антимонопольному комитету разобраться с ситуацией вокруг безналогового ввоза нефтепродуктов в страну.

Как сообщалось, Гостаможслужба с середины августа начала оформление партий светлых нефтепродуктов, которые ввозятся компанией "Ливела", без взыскания акцизного сбора и НДС. Это стало результатом ряда судебных решений в интересах компании. Только прямые потери госбюджета за это время уже исчисляются миллиардами гривен. Еще и опосредствованные потери, связанные с тем, что нефтеперерабатывающие заводы уменьшили объемы производства и их деятельность стала менее прибыльной.

Абсурдные, но, очевидно, легко объяснимые судебные решения относительно возобновления прав СП, созданных в начале девяностых годов, принимались неоднократно. Но позиция правительства и Гостаможслужбы всегда были жесткими, они добивались их отмены в судах высших инстанций. Так было в течение всего предыдущего десятилетия. А теперь правительство и таможенники откровенно открыли границу для этой компании. Неужели они такие правопослушные и не могут не выполнять решения какого-то местного суда? Аж смешно... Дошло до того, что компания "Ливела" начала предлагать украинским нефтеперерабатывающим заводам оформлять экспорт, а затем импорт одних и тех же нефтепродуктов. При этом госбюджет еще должен возместить налог на добавленную стоимость НПЗ. Следовательно, речь идет о вопиющей коррупции и разворовывании миллиардов гривен бюджетных средств на высшем правительственном уровне.

Что же делает президент Янукович? Он лишь в конце ноября поручает Антимонопольному комитету разобраться: каким образом "Ливела" ввозила эти нефтепродукты, какие потери госбюджета и насколько эти льготы помогли рынку. Хотя мог поинтересоваться этим еще в августе, когда появилась первая информация в СМИ об этих сделках.

Абсурдность такого поручения Антимонопольному комитету очевидна. Потому что что тот должен проверять? Не получила ли «Ливела» монопольного положения на рынке нефтепродуктов? Так уже получила. По неофициальной информации, уже в октябре более половины светлых нефтепродуктов продавалась через эту фирму. Но это не проблема. Потому что как сообщают аналитики этого рынка, вроде бы еще одна компания получила судебные решения относительно права ввоза товаров на территорию Украины без уплаты налогов. Поэтому они вместе разделят львиную долю рынка. И как мы все прекрасно понимаем, к руководителям правительства эти «Рога и копыта» ну никакого отношения не имеют.

Особо курьезно выглядит сообщение о том, что АМК должен проверить, как ввоз нефтепродуктов без уплаты налогов помог рынку. Так это без всякого АМК можно легко определить. Светлые нефтепродукты не дорожали, даже невзирая на рост цен на нефть на мировых рынках. Вот только государство от этого потеряло миллиарды гривен, без которых становится невозможным выполнение госбюджета в полном объеме.

Понятно, что в этом случае поручение давать нужно не АМК. С таким же успехом господин президент может и к Гидрометцентру обращаться. Очевидно, что требовать проведения проверки и возбуждения уголовного дела по факту причинения государству руководителями правительства многомиллиардных убытков нужно от Генпрокуратуры. Хотя и сами наши прокуроры по украинскому законодательству обязаны реагировать на сообщение СМИ о совершении действий, которые имеют все признаки уголовного преступления.

Вся эта игра с активностью вокруг фактов коррупции на высшем уровне с очевидным нежеланием карать высокопоставленных должностных лиц за ограбление государства выглядит особенно показушной на фоне разговоров о том, что все должны платить налоги и затягивать пояса, потому что всем сейчас сложно. Очевидно, что даже прекратив деятельность «Ливелы», господин Янукович не накажет тех, кто стоял за ее деятельностью.

Если реформы начинают не с подавления коррупции на высшем уровне, а с попыток заставить граждан платить налоги в полном объеме, то можно уверенно прогнозировать их невосприятие со стороны общества и, соответственно, их провал.

Борис Кушнирук