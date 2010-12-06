Специалисты по акулам собираются в Египте

Несколько известных специалистов по акулам из разных стран мира направляются в Египет, чтобы расследовать серию недавних нападений на туристов на курорте Шарм-эш-Шейх, сообщает Би-би-си.

В воскресенье в результате нападения акулы в Шарм-эш-Шейхе погибла пожилая туристка из Германии. За прошедшую неделю здесь было зафиксировано еще, как минимум, четыре нападения акул на отдыхающих. Серьезно пострадали три российских туриста и гражданин Украины.

Пляжи и дайвинг для туристов в Шарм-эш-Шейхе временно запрещены.

Египетские власти частично откроют во вторник пляжи Шарм-эш-Шейха для профессиональных дайверов. Об этом сообщил в понедельник глава правления палаты дайвинга и морских видов спорта Хишам Габр.