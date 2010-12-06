В Киеве в яму провалился автобус с детьми

В Киеве в субботу провалился в яму автобус с детьми.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Киеве, инцидент произошел 4 декабря на Печерске, на улице Круглоуниверситетская, 17. Автобус „Богдан”, который вез детей из села Калиновка, в поисках удачного места для стоянки решил припарковаться в арке между домами. В то же время, в этом месте накануне проводились ремонтные работы, во время которых было снято асфальтное покрытие и засыпано щебнем. “Это и стало ловушкой для школьного автобуса”, - говорится в сообщении.

На помощь немедленно выехали спасатели из спецотряда МЧС, которые с помощью домкрата подняли заднюю сторону и отбуксировали автобус в безопасное место.

При этом в ГУ МЧС, отметили, что все десять юных музыкантов, спешивших на выступление в консерваторию, не пострадали и благополучно оставили салон еще до приезда спасателей.