Милиция забрала у матери запущенную 13-летнюю девочку

В Херсонской области милиционеры забрали у матери девочку, которая в свои 13 лет не умеет ни читать, ни писать.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Херсонской области, еще в начале октября в милицию позвонили жители села Левые Саги Цюрупинского района и сообщили, что только правоохранители могут спасти девочку от ее матери.

Когда работники областного отдела криминальной милиции по делам детей совместно со службой по делам детей прибыли по указанному адресу, то увидели, что дом, в котором жили 43-летняя мать с дочкой, скорее напоминал руины: без окон и дверей, на стенах большие трещины. Дом не отапливался, света тоже не было - отключили за неуплату.

Девочка выглядела запущенной. На ней была старая одежда не по сезону. Сама 13-летняя Настя была грязной и непричесанной. Весь ее гардероб составлял джинсовая куртка, штаны, кроссовки и шапка. «Ни нижнего белья, ни носков, ни тапочек, ни платьев девочка никогда не носила. Оказалось, что ребенок не имеет элементарных навыков: она не умеет расчесывать волосы, читать и писать», - отметили стражи порядка.

Милиция выяснила, что мать часто оставляла дочку одну дома и по несколько дней где-то пьянствовала. В это время девочка ходила по соседям и просила дать ей какую-нибудь работу, чтобы заработать на кусок хлеба. Люди жалели ребенка, давали ей поесть, пускали в дом погреться.

«Сотрудники милиции и службы по делам детей трижды давали шанс горе - матери исправиться и улучшить условия, в которых росла ее дочка. Однако тщетно. Поэтому было принято решение забрать ребенка у матери», - отмечается в сообщении.

4 декабря работники УМВД, службы по делам детей и врачи на машине “скорой” приехали в село и забрали девочку. Реакция матери была совсем неожиданной. Женщина в состоянии алкогольного опьянения даже не опечалилась и сказала, чтобы ребенка забирали как можно быстрее, потому что ей нужно делать ремонт, сообщили сотрудники милиции.

Сейчас готовится заявление о лишения женщины родительских прав. Девочка находится в больнице на обследовании и ожидает переезда на свое новое место жительства.