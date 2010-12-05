Скандал в британском парламенте: Катя Затуливетер оказалась шпионкой

Спецслужбы Великобритании готовят депортацию работавшей в британском парламенте россиянки, которая подозревается в шпионаже. Об этом со ссылкой на AFP и The Sunday Times сообщает Лента.ру.

Контрразведка MI5 подозревает, что 25-летняя Катя Затуливетер (Katia Zatuliveter) является "спящим агентом" российской разведки. Девушка являлась помощницей либерал-демократа Майка Хэнкока (Mike Hancock), члена комитета по обороне Палаты общин.

Предполагается, что миловидная Затуливетер вошла в доверие к 64-летнему Хэнкоку в Страсбурге, куда тот часто ездит в командировки на парламентскую ассамблею Совета Европы.

В августе британские СМИ сообщали, что девушку задержали в лондонском аэропорту Гэтвик после возвращения в Великобританию и подробно допросили о характере ее работы в аппарате Хэнкока, а также о ее романе с неким офицером НАТО. По данным The Sunday Times, Затуливетер была арестована на минувшей неделе и дожидается депортации под стражей.

Сам депутат отверг подозрения в адрес своей помощницы, которая прошла проверку, прежде чем устроиться работать в парламент. "Она не русская шпионка. Я ничего не знаю о шпионаже, но на нее выписан ордер на депортацию. Она подала апелляцию, потому что считает, и вполне справедливо, что ничего дурного не сделала", - рассказал Хэнкок.