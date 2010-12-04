В Крыму погибли два рыбака
17:13, 04 декабря 2010Разное
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Информация МЧС
Двое жителей Крыма, которые, по предварительным данным, вышли на лодке в Азовское море ловить рыбу, найдены мертвыми на востоке полуострова.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МЧС.
Тела 51-летнего и 48-летнего мужчин были обнаружены во второй половине дня 3 декабря на берегу Азова в пятнадцати километрах от села Курортное.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа милиции.
Устанавливается причина смерти крымчан.
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