В ДТП погиб отец владельца Львовского автобусного завода

На трассе Киев-Москва

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб отец владельца ЗАО “Львовский автобусный завод” Игоря ЧУРКИНА Анатолий Чуркин. Как сообщила УНИАН пресс-секретарь холдинга “ЛАЗ” Елена МУЛЯК, ДТП произошло вчера, 29 ноября. На 108-м километре трассы Киев-Москва автомобиль, в котором находился А.Чуркин, столкнулся с грузовиком. В результате аварии мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

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