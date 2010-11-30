В ДТП погиб отец владельца Львовского автобусного завода
19:33, 30 ноября 2010Разное
1816 0
На трассе Киев-Москва
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб отец владельца ЗАО “Львовский автобусный завод” Игоря ЧУРКИНА Анатолий Чуркин.
Как сообщила УНИАН пресс-секретарь холдинга “ЛАЗ” Елена МУЛЯК, ДТП произошло вчера, 29 ноября.
На 108-м километре трассы Киев-Москва автомобиль, в котором находился А.Чуркин, столкнулся с грузовиком. В результате аварии мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter