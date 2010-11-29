В лобовом столкновении авто на Харьковщине погибли три человека

В воскресенье в 21.45 возле с. Ракитное Нововодолазского района Харьковской области на автотрассе Харьков - Красноград произошло лобовое столкновение легковых автомобилей „Mazda-626” и „Skoda Fabia”.

Как сообщает пресс-служба МЧС, вследствие ДТП погибли три человека.

Всего за сутки на территории Украины было зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 8 человек и 12 травмированы.