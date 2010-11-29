В лобовом столкновении авто на Харьковщине погибли три человека
08:59, 29 ноября 2010Разное
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Всего за сутки - 80 ДТП
В воскресенье в 21.45 возле с. Ракитное Нововодолазского района Харьковской области на автотрассе Харьков - Красноград произошло лобовое столкновение легковых автомобилей „Mazda-626” и „Skoda Fabia”.
Как сообщает пресс-служба МЧС, вследствие ДТП погибли три человека.
Всего за сутки на территории Украины было зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 8 человек и 12 травмированы.
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