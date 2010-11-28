Контрабандисты спрятали в автомобиле-конструкторе свыше 4 тонн горючего

Не предусмотренные конструкцией грузового автомобиля МАН топливные баки с 4 тоннами горючего обнаружили пограничники Сумского пограничного отряда и сотрудники таможни в международном пункте пропуска для автомобильного соединения «Юнаковка».

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Сумского пограничного отряда Александр ШИШКА, у пограничников была информация об использовании дополнительных, непредвиденных конструкцией автомобиля, топливных баков для незаконного перемещения горючего через границу. Потому грузовой автомобиль под управлением гражданина Украины, который возвращался из территории России без груза, вызвал подозрение у пограничников заметной загруженностью колес. Грузовик был выведен из общего потока для проведения обзора, в ходе которого и было обнаружено два дополнительных топливных бака с дизельным горючим.

Грузовой автомобиль МАН и 4 тысячи 200 литров дизельного горючего пограничники Гражданину Украины придется отвечать за правонарушения согласно действующему законодательству.