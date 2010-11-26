В Киеве теперь можно выучиться на политика

Центр социально-консервативной политики (Украина) инициировал открытие в Киеве Школы молодого политика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦСКП, целью проекта является предоставление молодежи необходимых знаний для успешного начала политической карьеры.

Первое занятие в Школе провел известный политолог Дмитрий ВЫДРИН. Ссылаясь на собственный опыт, эксперт рассказал о политических технологиях, которые использовали команды известных украинских политиков: Леонида КРАВЧУКА, Леонида КУЧМЫ, Виктора ЮЩЕНКО, Юлии ТИМОШЕНКО, Виктора ЯНУКОВИЧА.

Также участники проекта обсудили Манифест Просвещенного Консерватизма Никиты МИХАЛКОВА, в котором речь идет о новой доктрине развития Российского государства и о его отношениях с государствами-соседями.

Президент ЦСКП (Украина) Юрий ЛИПЧЕВСКИЙ отметил важность проекта для активной украинской молодежи. При этом он подчеркнул, что «подобных программ в нашей стране практически нет».

«ЦСКП (Украина) решил заполнить пробел в воспитании здравомыслящей политически активной молодежи. В России реализовываются образовательные программы, которые помогают молодым людям усовершенствовать свои знания, определить жизненный путь и получить начальный опыт - хороший фундамент для продвижения по карьерной лестнице», - сказал Ю.ЛИПЧЕВСКИЙ.

Среди подобных проектов, действующих в России, он назвал Школу российской политики (ЦСКП (Россия), а также Международный экспертно-политический форум «Форос», который более 10 лет проходит в Крыму и объединяет российскую и украинскую молодежь, помогая в восстановлении дружественных отношений между странами.

Ю.ЛИПЧЕВСКИЙ надеется, что Школа молодого политика поможет сформировать в Украине новое поколение лидеров, всесторонне образованных, открытых к сотрудничеству с коллегами из соседних стран.

Следующее занятие в Школе молодого политика состоится 2 декабря. Мастер-класс «Курс ораторского мастерства для молодых политиков» проведет руководитель Школы политической психологии Геннадий БАЛАШОВ.