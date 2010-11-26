ДТП в Винницкой области: трое погибших, двое из них – сотрудники милиции

В Винницкой области в результате столкновения автомобилей погибли три человека, двое из которых – сотрудники милиции.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Управления МВД в Винницкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 ноября на автодороге Турбов-Сквира.

37-летний водитель автомобиля Nissan Primera совершил столкновение со служебным автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 25-летнего участкового инспектора милиции Погребищенского райотдела. В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир 24-летний лейтенант милиции, участковый инспектор милиции Погребищенского РО от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.

Сотрудники милиции находились при исполнении служебных обязанностей в форменной одежде и везли свидетеля по уголовному делу в суд. 54-летний мужчина с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализирован в районную больницу.

Водитель «Нисана» находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал на большой скорости. Во время оказания медицинской помощи в больнице он умер.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа УМВД Украины в Винницкой области.