Власть может пойти на имплементацию результатов референдума 2000 года

Последние решения Верховной Рады превращают ее из некогда самостоятельного политического игрока в предмет политического торга. На кону вскоре окажутся не только спикерское кресло и места в парламентском президиуме, но и численность депутатского корпуса.

Виктору Януковичу и его команде хватило менее двух месяцев, чтобы превратить Верховную Раду в механизм по штампованию решений, разработанных на Банковой. После отмены политической реформы самостоятельность даже многих оппозиционных депутатов напоминает постоянно съеживающуюся шагреневую кожу. Главным персонажем в сессионном зале стал не Владимир Литвин, отчаянно боровшийся за пролонгацию полномочий текущего созыва, а Михаил Чечетов, дающий отмашку о голосованиях по «правильным» и «неправильным» вопросам. К тому же Михаил Васильевич оказался «изображающим радость» политическим комментатором, далеким от объективности. Невольно придется вспомнить и обещание Литвина «навести порядок» в сессионном зале с помощью сотрудников Управления государственной охраны. В отличие от Государственной Думы РФ Верховная Рада еще остается местом для дискуссий, но они скорее играют роль клапана для выпуска пара, а не конструктивного диалога.

Если бы украинский парламент был акционерным обществом, выпустившим собственные ценные бумаги, то ситуацию вокруг него можно было бы рассматривать как игру на понижение с целью скупить активы по дешевке. Речь не идет о переманивании оппозиционеров в ряды большинства (понятия «коалиция» в правовом поле страны больше не существует). Законодатели в большинстве своем быстро и довольно охотно превратились в примитивных «кнопкодавов», для которых голосование – механический процесс, не требующий умственных усилий. Награду за свою лояльность народные депутаты шестого созыва получили авансом: им дали понять, что следующие выборы в Верховную Раду пройдут осенью 2012 года. Правда, по смешанной системе голосования, лишающей многих надежды на продолжение карьеры слуги народа.

Вот здесь и начинается самое интересное. Полуторагодичный бонус на право осуществлять депутатскую деятельность – слишком жирно только для перехода к смешанной системе выборов. В конце концов, некоторые «регионалы» и без того полагают, что сохранят свои мандаты в следующем созыве. Оппозиционеры рассчитывают на Юлию Тимошенко – мощный локомотив партийного списка «Батькивщины», пока вынужденно находящийся на запасном пути. Президентская администрация может разыграть более изощренную игру: имплементировать результаты всеукраинского референдума 2000 года. Напомним, что в ходе тогдашнего избыточно всенародного (в некоторых районах проголосовали 102% жителей) волеизъявления украинцы поддержали сокращение депутатского корпуса до 300 человек, отмену депутатской неприкосновенности и введение верхней палаты законодательного органа.

Можно вспомнить, что на Банковой охотно обращаются к наработкам времен Кучмы и не стесняются заимствовать «хорошо забытое старое». Если вспомнить, что на повестку дня постепенно выходит сокращение государственного аппарата, то и «оптимизация» депутатского корпуса вполне вписывается в канву государственных реформ. Меньше депутатов – меньше округов и меньше усилий, меньше оппозиции, скованной отменой парламентского иммунитета. А верхняя палата запросто может стать буфером для фильтрации неприятных для главы государства решений – вряд ли в ее составе найдется больше десятка нелояльных президенту членов.

Функция парламента шестого созыва выглядит предельно просто: с осознанием собственной неспособности сохранить прописку в Верховной Раде и прицелом на будущие депутатские льготы имплементировать решения приснопамятного референдума. После чего можно завершать депутатские полномочия и претендовать на государственный пенсион или синекуры во власти. Смогут ли оппозиционеры противостоять секвестру парламента? Очень сомнительно - по причине низкого уровня его популярности в народе. Европа будет протестовать? Но в Старом Свете вовсю урезают государственные расходы. Так что не исключено, что осенью 2012 года Украина будет избирать 300 парламентариев в нижнюю палату и около 50-60 – в верхнюю.

Евгений Магда