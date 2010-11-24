Путин назвал Ди Каприо "настоящим мужиком"

Выступая на концерте в честь проходящего в Петербурге международного форума по сохранению тигров, Путин поблагодарил за поддержку деятелей культуры и особенно выделил Ди Каприо, который, по его словам, "прорвался в Санкт-Петербург, как через линию фронта", сообщает Би-би-си.

Рейсовый самолет, на котором актер вылетел из Нью-Йорка, вернулся в аэропорт из-за возгорания одного из двигателей. Ди Каприо продолжил путь на маленьком частном самолете, который из-за сильного ветра над Атлантикой раньше времени израсходовал топливо и совершил вынужденную посадку в Хельсинки.

"Я думаю, что не у всех возникло бы желание продолжить путешествие, но господин Ди Каприо не из них. У нас говорят: настоящий мужик! Если дело защиты природы, и в частности, тигров будет находиться в руках людей с таким характером, мы обречены на успех", - заявил Путин под аплодисменты зала.

Как ранее сообщило отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Вашингтоне, Леонардо ди Каприо объявил о передаче фонду миллиона долларов на спасение тигров. В качестве члена правления фонда он в составе экспертной группы посетил Бутан и Непал, оценивая состояние научного мониторинга в национальных парках, где живут тигры. Ранее в этом году Ди Каприо уже участвовал в благотворительной кампании WWF "Спасите тигра сейчас", в результате которой было собрано 20 миллионов долларов.

При личной встрече российский премьер и Ди Каприо поговорили о программе сохранения тигров в России о русских корнях актера (семья прадеда Ди Каприо по матери уехала из России в Германию в начале 1920-х годов).

"Да, фамилия моих предков была Смирновы", - сказал он. Путин спросил у актера, говорит ли тот по-русски. "Нет, но если бы здесь была моя бабушка, она бы с вами поговорила по-русски, - сказал Ди Каприо. - Мне всегда хотелось привезти бабушку в Санкт-Петербург, но, к сожалению, этим планам уже не осуществиться, так как она два года назад скончалась", - приводит его слова РИА "Новости".

Любопытно, что бабушка Ленина (Ульянова), сходство с которым у Ди Каприо заметили СМИ, также носила фамилию Смирнова.