В Киеве неизвестные сорвали вечер памяти трансгендерных людей

В Киевском центре визуальной культуры Национального университета «Киево-Могилянская академия» ультраправая группировка сорвала 20 ноября мероприятие "Противодействие насилию над трансгендерными людьми", подготовленное совместно с общественной организацией "Инсайт".

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, вечер планировался дань памяти убитых транссексуалов, предусматривалась дискуссия и показ фильма режиссера Кимберли ПИРС "Парни не плачут".

Во время просмотра фильма в помещение попытались ворваться около десяти человек в медицинских масках с газовыми баллончиками, некоторые из них, по предположениям присутствующих, были вооружены ножами. Прорваться дальше коридора нападающим не удалось, перед ними успел закрыть двери один из организаторов мероприятия - координатор трансгендерного направления ОО "Инсайт" Тимур ЛЫСЕНКО. Ему были нанесены телесные повреждения, в лицо брызнули слезоточивым газом. Позже Т.ЛЫСЕНКО забрала «скорая» с травмой грудной клетки и ожогом глаз.

После инцидента неизвестные скрылись через выход НаУКМА. Из помещения Центра визуальной культуры всем пришлось выйти - залы были заполнены газом, который еще долго выветривался.

Представители правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия, предварительно квалифицировали действия нападающих как "хулиганство". Однако организаторы мероприятия считают, что атака была осуществлена на почве трансфобии и гомофобии.

"Трансгендерные люди часто подвергаются насилию, которое осуществляется на почве ненависти. Согласно информации, опубликованной на сайте TGEU, за 2008-2010 год в мире было осуществлено не менее 426 убийств трансгендерных людей. В Украине, из-за отсутствия системы мониторинга и нежелания правоохранительных органов классифицировать такие случаи как преступления на почве ненависти, проблема ксенофобии и насилия на почве ненависти остается невидимой", - считают в ОО "Инсайт".