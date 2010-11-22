Президент Ирана призвал девушек выходить замуж в 16-17 лет

Президент Ирана Махмуд АХМАДИНЕЖАД призвал иранских девушек выходить замуж в возрасте 16-17 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственную газету Jam-e Jam.

Он подверг критике нынешнюю тенденцию заключать браки в среднем в возрасте 24-26 лет. «Нам нужно свести возраст женитьбы для молодых людей до 20 лет, и для девушек до примерно 16 и 17 лет», - заявил М.АХМАДИНЕЖАД.

Ранее Президент Ирана высказывался по поводу увеличения населения, при этом отвергая идею семейного планирования как заимствование Запада.

Критики утверждают, что подобная политика только усугубит ситуацию в свете нынешнего официального 9% уровня безработицы в Иране.