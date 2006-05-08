Последние пассажиры ”Титаника” не помнят катастрофы

В США в возрасте 99 лет скончалась Лилиана Гертруда Аспланд – последняя американка, которая выжила после катастрофы "Титаника" в 1912 году, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Лилиане тогда было 5 лет. В катастрофе погибли ее отец и три брата. По словам родственников, Лилиана прожила тихую и спокойную жизнь, работая клерком в одной из страховых компаний. Она никогда не была замужем, любила смотреть мыльные оперы по телевизору и умерла во сне.

Как отмечает AP, с ее уходом в мире остались как минимум два пассажира «Титаника», переживших трагедию. Это живущие в Великобритании Барбара ДЖОЙС из города Труро и Елизавета ГЛАДИС из Саутгемптона. Однако, они не помнят ничего о трагедии, поскольку в 1912 году им было десять и два месяца, соответственно.