Остановилось метро на линии Лыбидская - Героев Днепра

Работники милиции перекрыли вход в метрополитен

Перекрыто движение поездов метро в обоих направлениях на линии «Лыбидская»- «Героев Днепра». Как передает корреспондент УНИАН, возле станции «Майдан незалежности» по громкоговорителю объявляется, что по техническим причинам приостановлено движение в направлениях «Героев Днепра» и «Лыбидской». Работники милиции перекрыли вход в метрополитен. Агентство выясняет причины задержки движения поездов метро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter