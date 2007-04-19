Остановилось метро на линии Лыбидская - Героев Днепра

18:56, 19 апреля 2007
Разное
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Работники милиции перекрыли вход в метрополитен

Перекрыто движение поездов метро в обоих направлениях на линии «Лыбидская»- «Героев Днепра».

Как передает корреспондент УНИАН, возле станции «Майдан незалежности» по громкоговорителю объявляется, что по техническим причинам приостановлено движение в направлениях «Героев Днепра» и «Лыбидской».

Работники милиции перекрыли вход в метрополитен.

Агентство выясняет причины задержки движения поездов метро.

 

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