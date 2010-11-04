Где оно - ваше «покращення життя вже сьогодні»?!

Министр труда и социальной политики Украины Василий Надрага сообщилв минувшую среду на брифинге журналистам, что в 2011 году размер прожиточного минимума будет увеличен с 888 грн. в 2010 году до 963 грн. Такой размер прожиточного минимума будет предусмотрен в проекте бюджета на следующий год, над которым сейчас работает правительство, объяснил он.

А на сайте упомянутого министерства в тот же день появилось прелюбопытное сообщение об этом брифинге, в котором говорится буквально следующее: «Прожиточный минимум, например, для работоспособных лиц в 2011 году составит не менее 963 грн. (то есть против 2009 года он будет увеличен на 42,7%)…».

Вопрос: а с какой такой стати министр Надрага сравнивает величину прожиточного минимума в 2011 году не с его размером в 2010 году, как это полагается, а с размером в 2009 году?

Впрочем, это вопрос, скорее риторический, поскольку несложно догадаться, почему чиновник не захотел делать сравнение показателя 2011 года с показателем 2010 года. Если разделить две названные выше господином Надрагой цифры одну на другую, то окажется, что правительство планирует поднять прожиточный минимум в следующем году по отношению к году нынешнему лишь на 8,4%.

А это, вне всякого сомнения, означает, что реально – то есть, с коррекцией на инфляцию – прожиточный минимум в 2011 году не увеличится, а, наоборот, снизится по сравнению с его сегодняшней величиной. Причем, сокращение будет наверняка очень значительным, поскольку инфляция обещает вырасти в следующем году до огромной величины…

Для прогноза годового размера инфляции в 2011 году можно оттолкнуться от ее показателей за два последних месяца. В августе потребительские цены повысились на 1,2%, в сентябре – на 2,9%, за два этих месяца инфляция составила 4,1%. Такая двухмесячная инфляция соответствует 27% годовой инфляции.

Если же вспомнить, например, 2007 год, когда в Украине также были проблемы с урожаем и стремительно росли цен на продукты питания (правительство возглавлял тогда Янукович, а его первым замом был тогда нынешний премьер-министр), то в августе и сентябре того года параметры инфляции были даже ниже, чем сейчас – 0,6% и 2,2% соответственно. Однако инфляция в годовом измерении в 2007 году быстро росла с каждым месяцем: май – 10,6%, сентябрь – 14,4%, декабрь – 16,6%. В первые месяцы 2008 года восходящий инфляционный тренд по инерции продолжился, и, например, в марте годовая инфляция достигла 26,2%, а в мае – 31,1%. После этого месяца правительству, наконец, удалось остановить тенденцию ежемесячного роста годовой инфляции, и затем она практически регулярно снижалась вплоть до июля нынешнего года (6,8%).

В ближайшей перспективе ситуация с инфляцией может оказаться не менее удручающей чем в 2007-2008 годах, поскольку кроме подорожания продуктов питания ее провоцирует к росту решение правительства о повышении цены на газ на 50% в августе этого года и такое же подорожание газа в апреле 2011 года. Поэтому годовая инфляция к середине будущего года также следует ожидать на уровне около 30%.

Если же взять для расчета показатели годовой инфляции в 27-30% и указанного министром Надрагой роста прожиточного минимума на 8,4%, то реально прожиточный минимум сократится на 15-17%. Следовательно, в 2011 году реальные минимальная зарплата и минимальная пенсия снизятся минимум на 15%.

Что интересно, Виктор Янукович в среду фактически признал, что планируемые властью параметры увеличения номинальных социальных стандартов не являются удовлетворительными. «В социальной сфере мы на 8,5% повысили заработные платы и пенсии. Это хорошо? Это хорошо, но этого мало, нам нужно повышать не на 8,5%, а нам нужно повышать в разы и заработные платы, и пенсии», - заявил он в Донецке на пресс-конференции после торжественного открытии участка объездной дороги.

Однако президент выразился, мягко говоря, неточно. Если темп повышения соцстандартов отстает от инфляции, то это означает ухудшение жизни людей, и поэтому оценка «хорошо» здесь категорически не приемлема.

Правильную оценку, думается, дал экс-первый заместитель министра труда и социальной политики Павел Розенко. Он отметил, что согласно расчетам правительства, опубликованном на сайте Министерства труда и социальной политики, в сентябре текущего года прожиточный минимум для работоспособных лиц с учетом инфляции составил уже 1013 грн. Поэтому установление на декабрь 2011 года прожиточного минимума в 963 грн. абсолютно не отвечает реалиям.

«Фактически, размер минимальной зарплаты в 2011 году будет занижен минимум на 300-400 грн. Такие предложения правительства доказывают отсутствие системного видения политики нынешней власти в социальной сфере», - резюмировал господин Розенко.

Вот такое реальное «покращення життя» предстоит испытать на себе украинцам уже в ближайшее время…

Аркадий Кашуба