Украинцев «осчастливят»: прожиточный минимум будет 963 гривни
12:35, 03 ноября 2010Общество
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В 2011 году размер прожиточного минимума будет увеличен с 888 грн. в 2010 году до 963 грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА.
Такой размер прожиточного минимума будет предусмотрен в проекте бюджета на следующий год, над которым работает правительство, отметил он.
«В 2009 году прожиточный минимум составлял 675 грн., в 2010-м – 888 грн., в 2011-м прожиточный минимум будет составлять 963 грн.», - сказал В.НАДРАГА.
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