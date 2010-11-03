Янукович: пенсионеров все больше, работающих все меньше

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает необходимость проведения в стране пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции после торжественного открытии участка объездной дороги.

«Я хочу сказать, что мы в обязательном порядке каждый свой шаг будем обнародовать, мы будем обсуждать наши реформы с общественными организациями, с людьми. Мы будем открыты», - сказал Президент.

Он снова подчеркнул необходимость реформирования страны по разным направлениям. В частности, глава государства подробно остановился на обязательном реформировании пенсионной системы.

«В социальной сфере мы на 8,5% повысили заработные платы и пенсии. Это хорошо? Это хорошо, но этого мало, нам нужно повышать не на 8,5%, а нам нужно повышать в разы и заработные платы, и пенсии», - сказал В. ЯНУКОВИЧ, посетовав, что пока в стране действует старая пенсионная система, которая осталась еще от Советского Союза.

«Эту систему нужно модернизировать, для этого нужно время… Мы приняли решение в 2004 году и начали пенсионную реформу, в 2005 году ее остановили, и мы получили дефицит Пенсионного фонда около 30 млрд. грн., который сегодня закрывается за счет бюджета, - объяснил Президент. - Правильно это или нет? Конечно, неправильно. Сегодня количество пенсионеров растет, количеств работающих людей сокращается. Если эта динамика будет продолжаться дальше, то куда мы придем?».

По словам Президента, «поэтому нужно модернизировать, реформировать пенсионную систему, нам нужно делать накопительные счета, вводить для каждого человека, чтобы каждый человек видел, сколько он заработал средств на старость».

Для этого надо легализовать заработную плату, отказаться от выплаты ее «в конвертах», отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он предупредил, что эффект от проведения пенсионной реформы будет виден не сразу после ее реализации.