В Киеве столкнулись два Lanos и Skoda Octaviа: один погибший, 5 раненых

В Киеве в результате столкновения трех легковых авто один человек погиб и пятеро травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня около 4.00 на проспекте Броварском водитель автомобиля Daewoo Lanos, двигаясь в направлении моста “Метро”, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, совершил столкновение с попутным автомобилем Skoda Octaviа. От удара автомобиль Daewoo выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение еще с одним автомобилем этой же марки.

В результате ДТП пассажир Daewoo от полученных травм погиб на месте происшествия, а водитель и двое пассажиров этого же транспортного средства и водитель и один пассажир другого Daewoo получили телесные повреждения.