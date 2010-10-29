Сильная Украина: в психбольнице учат голосовать за Партию Регионов

В психиатрической лечебнице города Ждановка Донецкой области пациентов учат, как механическим способом голосовать за Партию Регионов, которая почти во всех в избирательных бюллетенях идет под первым номером.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН глава Ждановской городской организации партии «Сильная Украина» Алексей УШАКОВ.

«В этой психиатрической больнице много больных, не вполне адекватных. Их учат ставить птичку в макете бюллетеня, безусловно, под номером один», - сказал А.УШАКОВ, отметив, что в этом лечебном учреждении областного подчинения работают 426 человек медперсонала, и «всех их держат в страхе быть уволенными».

Лидер местной «Сильной Украины» пояснил, что власть в городе в лице мэра и горсовета сосредоточена «полностью в руках Партии регионов», главный врач данной психиатрической больницы является также депутатом уже двух созывов Донецкого областного совета от Партии регионов. «Поэтому в немногочисленном городе Ждановка (население – 13 тыс. жителей – УНИАН) каждый голос избирателя имеет вес», – сказал А. УШАКОВ.