Ангелу Меркель несколько недель преследовал псих

Канцлер Германии Ангела Меркель оказалась объектом преследования психически неуравновешенного мужчины, сообщает Лента.ру со ссылкой на Bild. В течение двух недель на выходные ему удалось дважды, несмотря на охрану, проникнуть на территорию загородного дома канцлера в округе Укермарк (Uckermark) в Бранденбурге.

В первый раз мужчина позвонил в дверь, когда дома была сама Меркель. Во второй раз в загородном доме канцлера находился только ее муж. Сообщается, что мужчина задержан. Ему около 45 лет, и он уже попадал в поле зрения полиции: несколькими неделями ранее его заметили рядом с квартирой, которую канцлер снимает в центральном берлинском районе Митте.

По предварительным данным, задержанный временами страдает психическим расстройствами. Кроме того, он был чрезвычайно зол на Ангелу Меркель за то, что она не отвечала лично на письма, которые он ей направлял. Мужчина помещен в отделение одной из психиатрических клиник, где проходит медикаментозное лечение.

Когда он будет выписан и будет ли выписан вообще, не сообщается. Инцидентом занялась прокуратура города Нейруппин (Neuruppin). Остается неизвестным, как психические неуравновешенный смог проникнуть на охраняемую территорию на краю небольшой деревни, где располагается загородный дом канцлера.